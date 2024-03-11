AA'nın Bosna Hersek merkezli BHSC servisi 12. yılını kutluyor

Anadolu Ajansının (AA) 11 Mart 2012'de kurulan Bosna Hersek merkezli Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) servisi, yayın hayatındaki 12. yılını geride bıraktı.

Başkent Saraybosna'da dönemin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç ile dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla açılan AA Temsilciliği ve BHSC yayını, Türkiye'nin küresel anlamda artan etkinliğine paralel hayata geçirilen çok dilli yayıncılığın başarılı örneklerinden biri oldu.

BHSC servisi, geride bıraktığı 12 yıllık yayın hayatı boyunca Balkan ülkelerinin önemli ve güvenilir haber kaynaklarından biri haline geldi.

AA'nın BHSC yayın servisi, 12 yıllık sürede birçok bölgesel ve uluslararası gelişmeyi yakından izledi.

BHSC yayın servisinde çalışan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar, 2012'de dönemin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Bosna Hersek ziyareti, 2013'te Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olması, aynı yıl Balkanlar'daki en büyük toplu mezarın Bosna Hersek'te bulunması ve Bosna Hersek'te 22 yıl sonra yapılan tarihi nüfus sayımı, 2014'te Bosna Hersek ve Sırbistan'ı etkileyen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği selleri, aynı yıl Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanlığının da yakıldığı büyük gösterileri, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Sırbistan'a gerçekleştirdiği tarihi ziyareti, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Papa Franciscus'un da aralarında bulunduğu birçok liderin bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretleri, sığınmacı krizini ve Kovid-19 salgını gibi birçok önemli gelişmeyi takip ederek abonelerine ulaştırdı.

BHSC yayın servisi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeleri bölge ülkelerine aktarırken Balkanlar'dan Türkiye'ye giden arama kurtarma ekipleri, düzenlenen yardım kampanyaları ve depremzedelerle dayanışma örneklerini de yakından takip etti.

AA'nın BHSC yayını, insan hikayelerini işleyen özel haberleriyle de bölge ülkelerinden ilginç ve başarılı yaşam öykülerini okurlarla buluşturdu.

Yayın hayatına "BHS" olarak başlayan servis, iki yıl önce Karadağca dilinin de eklenmesiyle "BHSC" adını aldı.