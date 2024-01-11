Anadolu Ajansı'nın 2023 Yıllığı Raflardaki Yerini Aldı

Anadolu Ajansının Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde hazırladığı 2023 yıllığı raflardaki yerini aldı.

Karekod uygulamasının da bulunduğu yıllık, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kutlamaları, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi Türkiye ve dünyada yaşanan önemli olaylarla hafızaları tazeliyor.

Yıllığın ön sözünü kaleme alan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde Türk milletinin var olma mücadelesini dünyaya duyurmak ve yürütülen kara propagandaya karşı koymak amacıyla 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Ajansın, bugün de aynı misyon doğrultusunda ve aynı sorumluluk bilinciyle habercilik faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Karagöz, bir asrı aşan tarihiyle Türk medyası için öncü, hızlı ve güvenilir haber kaynağı olma vasfını sürdüren Anadolu Ajansının, son yıllardaki atılımlarıyla yayın platformlarını ve içeriklerini büyük ölçüde geliştirip çeşitlendirerek bu alandaki küresel aktörler arasında öncü konumunu pekiştirdiğini vurguladı.

Yıllığın, AA penceresinden 2023 yılına damgasını vurmuş olayların yazılı ve görsel bir tanığı ve özeti mahiyetinde olduğunu aktaran Karagöz, yazısında şunlara yer verdi:

"Yılın ilk aylarında ülkemizi derin yasa boğan ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri, sonuçları sadece Türkiye'de değil uluslararası çevrelerde de merakla beklenen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, yurt genelinde büyük bir coşkuya sahne olan Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları Türkiye'de geride bıraktığımız yılın gündemini belirleyen başlıca olaylar olarak kayda geçmiştir. Yılın son aylarında İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının dünya genelinde yol açtığı infial ise uluslararası gündemin başlıca konusu olmuştur."

Kurumsal birikimi doğrudan yansıtması ve tarihe düşülen tanıklıklar olması yönüyle AA yayınları arasında merkezi bir önem taşıyan yıllıkların bu sene çok daha zengin bir içerikle hazırlandığını belirten Karagöz, "Yıllık, güçlü ve güvenilir haber metinleri, aydınlatıcı analizleri, ödüllü fotoğrafları ve gündem maddelerine dair titizlikle hazırlanan infografikleri ile her bakımdan doyurucu bir içerikle okurlarına sunulmuştur. Bu yıllıktaki ilklerden biri olarak önemli haberlere eklenen barkodlar okuyucuların kaynak metinlere ve görsellere ulaşmasına da imkan vermektedir." ifadelerini kullandı.

2023'ün Anadolu Ajansı açısından da gurur verici başarıların yılı olduğu değerlendirmesini yapan Karagöz, şunları kaydetti:

"AA, yerel ve uluslararası ölçekte siyaset, ekonomi, sanat, kültür ve teknoloji alanlarında birçok önemli etkinlik ve organizasyonun global iletişim sponsoru olmuştur. Bütün dünyanın dikkatle takip ettiği Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını abonelerine zamanında, eksiksiz ve güvenilir şekilde servis ederek güvenilir bilgi kaynağı olma sorumluluğunu yerine getirmiştir. AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların, İsrail yönetiminin savaş suçlarının kanıtı niteliğinde görülmesi ve ilgili insan hakları kuruluşlarının dava dosyasına eklenmesi ise Ajansın uluslararası platformlardaki etkinlik ve saygınlığının yansımasıdır."

Karagöz, sağlıklı ve güzel gelişmelerle dolu haberlerin paylaşılacağı güzel bir yıl dileyerek, yıllıkta emeği geçenlere teşekkür etti.

Karekod uygulaması

Yıllıktaki önemli pek çok içerikte karekod uygulaması da yer aldı.

Okuyucular, Kahramanmaraş merkezli depremler, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun Türk donanması hizmetine alınması, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kutlamaları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gibi pek çok önemli olayla ilgili kaynak metin ve görsellere karekodları okutarak ulaşabiliyor.

"100 yıllık gurur"

Zengin ve kaliteli fotoğraflarla desteklenen yıllık, yıl içinde yaşanan siyaset, ekonomi, spor ve kültür-sanat konularındaki gelişmeleri kronolojik olarak aktarıyor.

AA'nın 2023 yıllığının ilk sayfasında, yurt genelinde çok sayıda özel etkinliğe sahne olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü kutlamalarından bir fotoğrafa yer veriliyor. Kutlamalar, "100 yıllık gurur" başlığıyla aktarılıyor. Yıllıkta, "100 yıllık Cumhuriyet'in mimarı: Atatürk" başlığıyla da özel bir bölüm yer alıyor.???????

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sürecindeki önemli gelişmeler de yıllıkta günbegün aktarılıyor.

"Tarifsiz acı"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, yıllıkta "Tarifsiz acı 6 Şubat depremleri" başlığıyla özel bir bölümde işleniyor. "Asrın felaketi" olarak anılan depremlerin yarattığı yıkım ile arama kurtarma ve yardım çalışmaları çarpıcı fotoğraflarla okuyucuya sunuluyor. Yıllıkta, depreme ilişkin analize de yer veriliyor.

Depremin ardından başlatılan yeniden inşa sürecine ilişkin çalışmalar da yıllıkta öne çıkan bölümler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin ilk süpersonik jeti göklerde

Yıl içinde savunma sanayi alanında atılan adımların da yer aldığı yıllıkta, Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtımı, Türkiye'nin yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun Türk donanmasının hizmetine alınması gibi gelişmeler aktarılıyor.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ilk teslim töreniyle de hafızalar tazeleniyor.

Uluslararası gelişmeler

Yıllıkta, Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki girişimlerle uzatılması, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci gibi bazı uluslararası gelişmeler de öne çıkıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, savaşın soğuk yüzünü yansıtan fotoğraflarla aktarılıyor. AA'nın İsrail'in savaş suçunu belgelediği fosfor bombası fotoğrafları, sivillere yönelik saldırılara ilişkin fotoğraflar ve analizler dikkati çekiyor. Yıllıkta İsrail'in saldırılarına uluslararası kamuoyunda gösterilen tepkilere ve Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım çalışmalarına da yer veriliyor.

Sınırları aşan spor başarıları

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazanması, CEV Avrupa Şampiyonluğu, Vakıfbank'ın CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, Eczacıbaşı Dynavit'in Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, milli okçu Mete Gazoz'un dünya şampiyonluğu, milli sporcu Yasemin Adar'ın 76 kiloda Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanması, Cansu Bektaş'ın Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya elde etmesi yılın önemli spor gelişmeleri olarak öne çıkıyor.