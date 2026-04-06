Bulanık Kaymakamı Koşansu AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Koşansu, mesajında, AA'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu hatırlatarak, ajansın Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'nin haklı mücadelesini dünyaya duyurma görevini üstlendiğini vurguladı.

AA'nın 106 yıldır ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla ülkenin ve milletin sesi olmayı sürdürdüğünü belirten Koşansu, ajansın sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da saygın bir konuma ulaştığını ifade etti.

AA'nın ülkenin gelişme ve kalkınma sürecine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Koşansu, şunları kaydetti:

"İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ajansın kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Galip Kılınç
