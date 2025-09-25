AA muhabirleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de Gazze'de çektikleri fotoğrafları göstermesinden gurur duydu

Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) için çalışan Filistinli gazeteciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze'de yaşanan insani felaketi belgeleyen fotoğraflarını göstermesinden hem gururlandı hem hüzünlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen BM 80. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail'in 2 yıldır soykırım ve etnik temizlik suçları işlediği Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi belgeleyen fotoğrafları gösterdi.

Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraflarda, AA için çalışan Ali Cadallah ve Abdullah el-Attar'ın hayati tehlikelere rağmen ve son derece zorlu şartlar altında çektiği kareler de yer aldı.

"Gurur ve acı karışımı bir duygu içindeyim"

AA foto muhabiri Ali Cadallah, "Gurur ve acı karışımı bir duygu içindeyim. Gazze'nin sesinin ve acısının böylesine üst düzey uluslararası bir platforma ulaşmasından ve fotoğraflarımın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gösterilmesinden gurur duyuyorum." dedi.

Gazze'deki acının "daha büyük ve derin" olduğunu vurgulayan Cadallah, Erdoğan'nı gösterdiği fotoğrafın geçici bir görüntüden ibaret olmadığını, "devam eden bir suçun tanıklığı olduğu ve bombardıman altında ezilen koca bir hayatı" gösterdiğini söyledi.

"Fotoğrafı sadece bir kamera merceğinden çekilmiş bir anlık görüntü olarak görmüyorum, çünkü o benim hayatımın, ailemin, arkadaşlarımın ve insanların hayatlarının bir parçası. Biz o fotoğraftaki acıyı anbean yaşıyor ve belgeliyoruz." diyen Cadallah, fotoğrafın "halkların hafızası ve gelecek adaletin arşivi" olduğunun altını çizdi.

Cadallah, "Kelimeler yalan veya tartışmalı olabilir ancak bir fotoğraf yalan söylemez. Gerçeği aktarır, işgali nesiller ve tarih huzurunda ifşa eder." şeklinde konuştu.

"Gazeteciler hakikati koruyan kahramanlar"

Savaş sırasında gazeteciliğin "stresli ve tehlikeli" olduğunu hatırlatan Cadallah, meslektaşlarını, "işgalci İsrail'in hakikati yok etmeye çalıştığı bir dönemde hakikati koruyan kahramanlar" olarak niteledi.

Cadallah, gazetecilere seslenerek, "Kameralarınızın lensleri onların füzelerinden daha güçlü. Yaptığınız fedakarlıklar boşa gitmeyecek. Canlarınızı, ailelerinizi veya evlerinizi kaybedebilirsiniz, ancak çektiğiniz görüntüler ölümsüz kalacak ve hepinizden daha uzun yaşayacak." diye konuştu.

Gazze'deki gazetecilerin işlerinin unutulmayacağına vurgu yapan Cadallah, Gazze'deki meslektaşlarının ve yaptıkları işlerin "devam eden soykırım suçunun canlı tanığı" olduğunu belirtti.

Cadallah, tüm dünyaya hitaben, "Gazze ölmeyecek ve sessiz kalmak bombalamadan daha büyük bir suçtur. Dünyanın Gazze'de olup biteni İsrail propagandasının gözünden değil, bizim gözümüzden görmesini istiyoruz. Halkların harekete geçmesini istiyoruz, çünkü sessiz kalmaları işgalci İsrail'i teşvik ediyor ve soykırımı uzatıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasına ilişkin "ölümcül füzeler karşısında işe yarayan koruyucu ekipman olmadığını" belirten Cadallah, "Ne fedakarlıklar yapılırsa yapılsın, objektifler savaş makinelerinden daha güçlü kalacak ve gelecek nesiller için gerçeği belgeleyecek" diye konuştu.

"Erdoğan'ın bu fotoğrafı dünyaya göstermesi dokunaklı bir andı"

Foto muhabiri Abdullah el-Attar da yaptığı işlerle Gazze'deki Filistinlilerin durumunu ve mesajını dünyaya aktarmayı amaçladığını söyledi.

Attar, çektiği fotoğrafların AA aracılığıyla dünyaya ulaştığını belirterek, bu şekilde Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı insanlık dramının boyutlarının gözler önüne serildiğini kaydetti.

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğrafa ilişkin Attar, çektiği fotoğrafın Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından gösterilmesinden büyük mutluluk duyduğunu, fotoğraftaki çocuğun İsrail'in sıkı ablukası nedeniyle açlıktan hayatını kaybeden 6 aylık Zeyneb Ebu Haleb olduğunu söyledi.

Attar, Şifa Hastanesinde çektiği fotoğrafın İsraillileri kızdırdığını belirterek, İsrail'in Gazze'deki durumu gösteren fotoğrafların dünyaya ulaşmasını istemediğini ifade eti.

Filistinli foto muhabiri, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fotoğrafı dünyaya göstermesi dokunaklı bir andı. Fotoğraf, işgalci İsrail'in suçlarını tartışmasız bir şekilde belgeliyor ve uluslararası toplum nezdinde Netanyahu'nun suçunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Attar, Erdoğan'ın konuşmasını överek, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil, dünya liderleriyle "güçlü ve cesur" bir şekilde yüzleştiğini söyledi.

Kendisinin ve meslektaşlarının fotoğraflarını cesurca dünyaya gösteren Erdoğan'a özellikle teşekkür eden Attar, "Türkiye Cumhurbaşkanı ilk kez Filistin halkının yanında durmuyor." dedi.

Attar, Gazze'deki saldırıların ve Filistin halkının çektiği acıların sona ermesi temennisinde bulunarak, gazetecilerin 2 yıldır verdiği emeğin boşa gitmediğini aksine İsrail'in işlediği suçların dünyaya ulaştırıldığını vurguladı.

"Filistinliler her an ölüyorlar." diyen Attar, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Attar, kendisi ve meslektaşlarının "son nefeslerine kadar", gerçeği dünyaya duyurmak amacıyla görevlerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

Gazze'deki gazeteciler için uluslararası koruma talep eden Attar, Gazze'de gazeteciliğin İsrail anlatısına karşı bir silah olduğunu belirtti.

Foto muhabiri Attar, "Mesajımızı tüm insanlığımız ve şeffaflığımızla, olduğu gibi dünyaya iletmek istiyoruz." şeklinde sözlerine son verdi.