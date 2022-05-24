AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı - Haberler

Görev başında uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı.

Abdulkadir Nişancı'nın eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay ile babası Nafiz ve ağabeyi Abdurrahman Nişancı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, mesai arkadaşları ve meslektaşları, merkeze bağlı Söğütlü köyündeki kabri başında bir araya geldi.

İl Müftülüğü görevlilerinin Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Nişancı için dua edildi.

Belediye Başkanı Pekmezci, Nişancı'ya Allah'tan rahmet diledi, eşi, çocukları ve babasına tekrar taziyelerini iletti.

Bölge Müdürü Sel de Nişancı'yı andıkları bu günde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs 2019'da uçuruma düşmüş, cenazesine 2 hafta sonra ulaşılmıştı.