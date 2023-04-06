AA, Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin yol açtığı maddi hasarı görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA), Lübnan'dan atılan roketlerin İsrail'in kuzeyindeki beldelerde yol açtığı maddi hasarı görüntüledi.

Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerden bazıları kuzeydeki Nahariye kenti yakınlarındaki beldelere düştü.

Shlumi beldesine çok sayıda İsrail polisi, askeri, sivil savunma ekipleri ve itfaiye gönderildi.

Beldeye düşen roketlerden birisinin şarapnel parçalarının bir ticari işletmenin camlarında kırıklara ve maddi hasara yol açtığı görüldü.

Evinin yakınındaki depoya roket isabet eden belde sakini İsrailli Elek Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, roketin evlerine veya yakında yaşayan kız kardeşinin evine gelmediği için "çok şanslı olduklarını" söyledi.

Kendilerine ait depoda büyük bir patlama sesi duyduklarını aktaran Kaplan, ilk başta kendisinin yangını söndürmeye çalıştığını ancak daha sonra itfaiye ekiplerinin geldiğini aktardı.

Aynı şekilde çevre beldelere düşen roketlerin asfalt yol, sokak lambaları ve arabalarda maddi hasara yol açtığı dikkati çekti.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da roket saldırıları nedeniyle güvenlik kabinesini toplayacağı belirtilmişti.