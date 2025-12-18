AA foto muhabiri Jadallah, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü

Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah, fotoğraf alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü. Jadallah'ın ödülünü, eşi Dua İsavi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf ödülüne layık görülen ve Gazze'de olması nedeniyle törene katılamayan Jadallah'ın ödülünü, eşi Dua İsavi ve çocuklarına takdim etti.

Ali Jadallah'ın eşi Dua İsavi, ödülü alırken, "Ali'nin bizlerle olmasını temenni ediyorum. Gazze'den çıkması gerçekten çok zor. Sadece bana ve çocuklarıma izin verdiler. Anadolu Ajansı çok yardımcı oldu. Türkiye hükümetine, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda durdular." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşinin yanında olması temennisinde bulunan Dua İsavi'ye, "Biz her türlü yola başvuracağız. İnşallah, Ali'yi sana da bize de kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan törende, Jadallah'ın video mesajına da yer verildi.

Jadallah, mesajında şunları kaydetti:

"Ben, Gazze'den Anadolu Ajansının foto muhabiri Ali Jadallah. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, değerli hanımlar ve beyefendiler. Bu prestijli kültür ödüllerinde, acılarla dolu ama insanlık onuruna ve yaşama isteğine hala sıkıca tutunan Gazze'den sizlere bu video mesajıyla seslenmek benim için onurdur. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, kültüre ve sanata olan güçlü destekleri ve ortak insani değerleri teşvik etme konusundaki kurumsal bağlılığı için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin hem liderliğinin hem de halkının Gazze ve sakinlerine karşı sergilediği gerçek insani duruş ve samimi destek için de minnettarlığımı ifade ediyorum. Gazze'de olaylar rutin haberler olarak değil, olağanüstü bir insanlık gerçekliğinin canlı tanıkları olarak belgeleniyor. Bu nedenle de bana duydukları güven, sarsılmaz destekleri ve fotoğrafçılığın sadece bir aktarım aracı değil, aynı zamanda tarihi bir sorumluluk ve yaşayan bir vicdan olduğuna dair derin inançları için Anadolu Ajansına, tüm yöneticilere ve meslektaşlarıma en derin şükran ve takdirlerimi sunuyorum. Bu inanç, kurumun yayınlarında ve özellikle de 'Kanıt', 'Tanık' ve 'Sanık' kitaplarında açıkça somutlaşmıştır. Şehit düşmüş babam ve kardeşlerimin burada yanımda olmalarını ne kadar çok isterdim. Allah onlara rahmet eylesin. Bu durumda yanımda olsalardı da bu unvan ve madalyayla hep birlikte gurur duyabilseydik. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun."

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenlerle birlikte Jadallah'ın ailesini de makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın ilgi gösterdiği Jadallah'ın çocuklarıyla fotoğraf çektirdi ve hediye verdi.

Kabulde, Jadallah'ın eşi Dua İsavi şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Gazze halkı için gösterdiğiniz fedakarlık için size çok teşekkür ederim. Desteğiniz sürekli devam etti ve biz bunu çok açık bir şekilde fark ettik. Gazze size çok dua ediyor. Gönderdiğiniz insani yardımları hiç unutamayız. Türkiye olarak her zaman yanımızda durduğunuzun farkındayız. Eşim Ali, sizinle olmayı çok isterdi, bundan şeref duyardı. Onun çektiği fotoğrafları paylaşmanız ona büyük bir destek oldu. Oradaki zulmü böylece dünyaya göstermiş oldunuz. Bunun için de size ayrıca teşekkür ederim. Türkiye bize çok büyük bir fırsat verdi, bizi burada misafir etti. Gerçekten çok iyi şekilde ağırlandık. Temennimiz odur ki bu zulüm sona ersin artık. Gazze halkı kurtulsun. Özellikle de şehitlerimizi unutmayalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA Foto Muhabiri Jadallah ile görüntülü görüştü.

Erdoğan'ın durumunu sorması üzerine Jadallah, "Ben ve Gazze halkı size çok teşekkür ediyoruz. Gazze halkına bir baba gibi sahip çıktınız. Bunun için size ayrıca minnettarız. Eşim ve çocuklarım size emanet inşallah." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Şüphe yok. Onlar bize emanet." dedi.