AA ekibi, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini cephede görüntüledi

Ukrayna'nın, bir yıldan fazla süredir devam eden Rusya ile savaşında topraklarını savunmak için kullandığı yerel ve uluslararası hava savunma sistemlerinden biri olan Strela 10'un faaliyetleri, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Ukrayna'nın, bir yıldan fazla süredir devam eden Rusya ile savaşında topraklarını savunmak için kullandığı yerel ve uluslararası hava savunma sistemlerinden biri olan Strela 10'un faaliyetleri, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Savaşın sürdüğü Ukrayna'da sonbahardan beri en yoğun çatışmalar Donetsk cephe hattında yaşanırken, cephenin çeşitli noktalarında artan Rus hava ve füze saldırılarıyla mücadele ediliyor.

Rus ordusu, Ukrayna'ya uçak veya denizlerdeki savaş gemilerinden fırlatılan füzeler ile saldırılarını sürdürüyor.

Ukrayna'da saldırılara şehirlerin yanı sıra cephenin belli noktalarında konuşlandırılmış yerel veya yabancı menşeli çeşitli hava savunma sistemleri ile karşılık veriliyor.

AA ekibi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin izniyle Donetsk cephesinde yoğun çatışmaların sürdüğü bir ilçeye yakın konuşlanan hava savunma sistemlerinden 9?35 Strela 10'un faaliyetlerini görüntüledi.

Sovyetler Birliği döneminde üretilen, Irak savaşının ardından kapsamlı bir şekilde modernize edildikten sonra müttefik ülkeleri tarafından Ukrayna'ya verilen Strela10 sistemleri Rus saldırılarına karşı yoğun şekilde kullanılıyor.

Savaş uçağı, füze ve kamikaze İHA'larına karşı kullanılıyor

Ukrayna ordusunun 59. Motorize Piyadesine ait ve cephede konuşlanan 9?35 Strela 10 Bataryasının "Krevonis" kod isimli komutanı, AA muhabirine cephedeki faaliyetlerini anlattı.

Kullandıkları sistem ile hava ve füze saldırılarına karşı mücadele verdiklerini kaydeden Krevonis, "Strela10, bir hava savunma sistemidir. Asıl hedefimiz düşmanın savaş uçakları, füzeler ve kamikaze tipi İHA'larıdır." dedi.

Krevonis, sistemi hem cephe hattında saldırı girişiminde bulunan düşmanın uçaklarına karşı hem de cephenin dışındaki şehirler ve yerleşim yerlerine yönelik fırlatılan füze ve İHA'ları düşürmek için kullandıklarını belirtti.

Rus ordusunun hava saldırılarını sık sık düzenlemesi nedeniyle hava savunma sistemlerinin 24 saat her an atışa hazır olduğunu aktaran Krevonis, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sistem aktif olarak kullanılıyor. Belirtmek isterim her gün, her gece Ukrayna'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırılar (hava ve füze) sürüyor ve hava alarmı çalıyor. Düşman bizim kritik ve sivil altyapımıza, sivil yerleşimlere saldırmaya çalışıyor."

Krevonis, hava savunma sistemlerinin etkili şekilde çalışmasının ülkedeki sivillerin korunması için kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, "Elbette yerlerini ve sayılarını belirtemem ama bu sistemle düşmanın savaş uçaklarını, füzeleri ve İHA'ları imha ettik." diye konuştu.

Söz konusu hava savunma sisteminin özeliklerine değinen Krevonis, şunları kaydetti:

"Hava savunma sistemimizin mürettebatı 20 saniye içinde atış hazırlığı yapabiliyor. Bu silah, dikey olarak 5 bin metre, yatay olarak da 3 bin 500 metre uzaklığındaki hedefi imha edebiliyor."