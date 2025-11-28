Haberler

AA ekibi, İsrail ordusunun Suriye'de 13 kişiyi öldürdüğü köydeki son durumu görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Suriye'nin güneyinde, Şam kırsalına bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği saldırının ardından bölgedeki son durumu görüntüledi.

İsrail ordusunun sivillerin yaşadığı bölgeye yönelik hava ve topçu saldırıları, köyde ciddi tahribata yol açtı.

AA muhabirleri, İsrail güçlerinin geride bıraktığı askeri araç ile saldırı sonucu zarar gören caminin minaresini ve yıkılan evleri görüntüledi.

Sivil savunma ekiplerinin arama-tarama çalışmalarını sürdürdüğü köyde yaşayan sivillerin büyük tedirginlik yaşadığı, İsrail'e ait insansız hava araçlarının da bölge üzerinde uçuşlar gerçekleştirdiği görüldü.

Oğlu daha önce İsrail tarafından öldürülen Suriyeli kadın dünkü saldırıda yaşananları anlattı

Saldırıya tanık olan Feyziye Akkaşa, "İsrail'e ait askeri araç geldi ve burada durdu. Camdan onları izliyordum. Bir kısmı aşağıya, bir kısmı yukarıya gitti. Bana yere yatmamı söylediler ve etrafa ateş açtılar." dedi.

Akkaşa, saldırı anını "İnsanların bağırdığını ve öldürüldüğünü duydum. Sabaha kadar etrafa saldırdılar." sözleriyle anlattı.

Oğlunun bir sene önce İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü belirten Akkaşa, "Oğlumun şehit olmasından gurur duyuyorum. Bugün ölenler de bizim evlatlarımız, onlar şehitler, bundan mutluyuz. Ancak bölgemize gelmelerini istemiyoruz. Bizden ne istiyorlar? Gençlerimizi, çocuklarımızı öldürdüler." diye konuştu.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürmüştü.

İsrail ordusu yaşanan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı bildirmişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Şam kırsalındaki Beyt Cin beldesine düzenlediği saldırıyı kınayarak, saldırının kasıtlı bir savaş suçu olduğunu açıklamıştı.???????

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
