AA ekibi, İsrail-ABD saldırısında hedef alınan başkent Tahran'daki Risalet Meydanı çevresini görüntüledi

Güncelleme:
İsrail ve ABD'nin İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılarında, kentin doğusunda bulunan Risalet Meydanı çevresinde büyük hasar oluşurken, saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ve ABD, İran'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

Geçen günlerde Tahran'ın doğusunda bulunan Risalet Meydanı çevresi, ABD ile İsrail tarafından hedef alınmıştı.

Risalet Meydanı çevresine yönelik saldırılarda çok sayıda bina yıkılırken, en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

AA ekibi, Risalet Meydanı çevresindeki hasarın boyutunu görüntüledi.

Saldırılar sonucu bölgede en az 6 bina yıkılırken çevrede bulunan diğer binalarda da ciddi hasar oluştuğu görüldü.

Yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bölgede vatandaşlar, harabeye dönmüş evlerinden eşyalarını tahliye etmeye çalışıyor.

Bölgede moloz kaldırma çalışmaları sürerken İranlı yetkililer enkaz altında hala 20 kişinin olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
