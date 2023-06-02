AA'dan üniversite öğrencilerine 'Uygulamalı Stüdyo Eğitimi'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA), iletişim fakültesi öğrencilerinin yetiştirilmesi amacıyla 10 üniversiteden 100 öğrenciye vereceği "Uygulamalı Stüdyo Eğitimi"nin üçüncüsü başladı.

AA Haber Akademisi koordinasyonundaki eğitimlerin üçüncüsü, AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de Fırat ve Gaziantep üniversitelerinin iletişim fakültelerinde eğitim gören ve tamamı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 20 öğrencinin katılımıyla başladı.

Eğitim kapsamında katılımcılar, televizyon programcılığı, reji eğitimi, spikerlik ve diksiyon teknikleri, greenbox uygulamaları, ileri aydınlatma ve görüntü teknikleri, görüntü yönetmenliği, habercilik eğitimleri ve medya okur yazarlığı, gerçek ötesi çağda habercilik alanlarında eğitim alacak.

İki gün sürecek eğitim sonunda öğrencilere katılım belgesi ve eğitim sertifikası verilecek.

Bu ay dördüncüsü ve beşincisi düzenlenecek iki eğitime 40 öğrencinin daha katılmasıyla söz konusu eğitimden toplam 100 iletişim fakültesi öğrencisinin faydalanması hedefleniyor.

"AA, dünyanın haberini dünyaya servis ediyor"

Eğitim programının açılışında bir konuşma yapan AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, AA'nın 100 yılı aşan bir tecrübe birikimi olduğunu söyledi.

Habercilikte bilgiyi teyit etmenin önemli olduğunu belirten İşbilir, sosyal medyada konuşulanların araştırılmadığı sürece bilgi ve haber, onlara göre hareket etmenin ve onları yaymanın da habercilik olmadığını bildirdi.

İşbilir, AA'nın sadece Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmakla kalmadığını, son dönemde dünyanın haberini dünyaya servis ettiğini ifade etti.

Teknolojik altyapısı, çok dilli yayın politikası ve personelinin kalitesinin AA'yı global haber ajanslarından biri haline getirdiğine işaret eden İşbilir, AA'nın sahip olduğu kapasite ve tecrübenin, bu eğitimler sayesinde kuruma yeni katılan personele, üniversite öğrencilerine ve uluslararası gazetecilere aktarıldığını anlattı.

İşbilir, medyada dönüşüm olduğunu ve gazetecilerin buna uyum sağlaması gerektiğini belirterek, "Eğer siz, bir yerlere takılıp kalırsanız, kendinizi geliştirmenizseniz, yeni trendlere ayak uyduramazsanız siz de eskide kalırsınız, iyi bir gazeteci olamazsınız. Hatta gazeteci, haberci olamazsınız. Haberci olabilmek için eskilerin tabiriyle çok müteyakkız, uyanık olmanız lazım." dedi.

Gazetecilikte uzmanlaşmanın öneminden bahseden İşbilir, öğrencilere sevdikleri bir alanda uzmanlaşmayı tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.