AA Çalışanları Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Anadolu Ajansı (AA) çalışanları, Kızılay'ın devam eden kan bağışı kampanyasına destek verdi.

AA'nın İstanbul'daki ofisi atölye alanında düzenlenen etkinlikte, çalışanlar Türk Kızılayın kurduğu kan bağışı standına geldi.

Buradaki işlemlerin ardından kan veren AA çalışanları, kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

AA İstanbul Video Haber Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Şitilbay, kan bağışlamanın bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Herkese kan bağışında bulunmasını tavsiye eden Şitilbay, "Kan bağışı hem vücut için faydalı hem de insanı zinde tutan, aynı zamanda da paylaşımı da arttıran bir sorumluluk. AA çalışanlarının kan bağışında bulunması ayrıca önemli. Kurumumuzun bu tarz sosyal sorumluluk çalışmalarına duyarlı olmasını destekliyorum. Bu etkinlik genelde AA'da yılda bir veya iki defa yapılıyor. Mümkün olduğunca bağışa destek veriyorum." diye konuştu.

"Sağlığıma çok iyi geliyor"

AA Spor Haberleri Direktörlüğünde başmuhabir-yayıncı olarak görev yapan Mehmet Fatih Duman da etkinliğin çok önemli olduğunu belirtti.

Duman, belli periyotlarda kan bağışında bulunmaya özen gösterdiğini ifade ederek, "Bu, hem kendime hem de sağlığıma çok iyi geliyor. Herhangi bir yakınınızın veya başka biri için kan ihtiyacı duyulduğunda da bunun karşılanması güzel bir şey. AA, diğer kurumlara örnek olmalı. İnsanlar, kan bağışı yapmak istese de her zaman gidip zaman ayırıp bunu yapamayabiliyor. Kuruma gelindiğinde kan bağışında bulunması çok daha pratik ve kolay oluyor." diye konuştu.