AA Çalışanları Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdiler

Anadolu Ajansı (AA) çalışanları, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Ajansın Ümraniye'deki İstanbul Ofisi'nde kurulan kan bağışı standına gelen AA çalışanları ilk önce kayıt formunu doldurdu.

Uygunluk testinden geçen çalışanların kan verebildiği kampanya yoğun ilgi gördü.

AA İstanbul Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Duman kan verme etkinliğinin çok hayati olduğunu söyledi.

Kendisinin de düzenli kan bağışında bulunmaya çalıştığını kaydeden Duman, "Kızılay görevlilerinin ajansa gelmeleri bizim için daha iyi oluyor. İnsanlar kan bağışında bulunmak istiyorlar ama bunun için ya zamanları olmuyor veya eriniyorlar. Burada olduğu gibi iş yerlerine gelindiğinde çok daha kolay oluyor. Gün içinde, mesai saatlerinde böyle bir hizmetin gelmesi, kan bağışında bulunmak isteyenler için oldukça iyi bir fırsat." dedi.

"Kan bağışlayan bir kişi, 3 kişiye hayat veriyor"

İstanbul Haberleri Müdürlüğünde başmuhabir olarak görev yapan Mustafa Hatipoğlu, kan vermenin faydalarını anlattı.

Hatipoğlu, "Kan bağışlayan bir kişi, 3 kişiye hayat veriyor. Bu yüzden '1 kan 3 can' diyerek herkesi kan bağışında bulunup tanımadıkları insanların hayatlarına dokunmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kan bağışında bulunan çalışanlar, herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.