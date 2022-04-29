AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan AK Parti İl Başkanı Çalışkan'a ziyaret
AA - Deniz Açık - Güncel
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Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı ziyaret etti.
BURSA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı ziyaret etti.
Aksoy, AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyaretinde, AA'nın çalışmaları ve bölge genelinde yürüttüğü faaliyetler hakkında Çalışkan'a bilgi verdi.
Çalışkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, ziyaret anısına AK Parti İl Başkanı Çalışkan'a AA'nın hazırladığı "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim etti.
AA / Deniz Açık - Güncel