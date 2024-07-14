AA Antalya Bölge Müdürlüğü Serbest Haberci Talip Demirci Evlendi
AA Antalya Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kaş ilçesinde serbest haberci olarak görev yapan Talip Demirci, Dilruba Alıcı ile evlendi. Düğün, çiftin yakınları ve arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen eğlence ile sürdü.
Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğüne bağlı Kaş ilçesinde serbest haberci olarak görev yapan Talip Demirci, Dilruba Alıcı ile evlendi.
Kaş'ın Sütleğen Mahallesi'nde ilkokulun bahçesinde organize edilen düğünde AA'ya çalışan serbest muhabir Demirci ile Alıcı hayatını birleştirdi.
Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı düğünde, çiftin nikahını Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan kıydı.
Genç çifte mutluluk dileyen Demirhan, evlilik cüzdanını geline verdi.
AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ile Gülsüm Tezcan genç çiftin nikah şahidi oldu.
Düğün, çiftin yakınları ve arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen eğlence ile sürdü.