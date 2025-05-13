AA Akademi koordinasyonunda "New Journalism 101" eğitimi başladı

AA Akademi koordinasyonunda, Türkiye'de eğitim gören, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursu sahibi uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen "New Journalism (NJ) 101" eğitiminin ikincisi başladı.

AAtölye'de gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz yaptı.

Medyanın sürekli değişim içerisinde olduğunu belirten Karagöz, "Medyadaki değişim, dünyanın değişiminden çok farklı değil. Dünya değişirken, üretim süreçleri değişirken, medya içerik üretim süreçleri de değişiyor." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin 90'lı yıllardaki haber üretim sürecini anlatan Karagöz, günümüzde "yeni nesil gazetecilerin" sosyal medya algoritmasından günün en popüler konularını belirleyerek haberlerini ürettiklerini kaydetti.

Karagöz, günümüzde gündemin çok hızlı değiştiğine dikkati çekerek, "Hele hele Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapıyorsanız, sizin yaşadığınız bir hafta Norveç'teki bir yıla tekabül edebilir." dedi.

Yeni dönem medya içerik üreticilerinin çok yönlü olması gerektiğine işaret eden Karagöz, "Biz, bu amaçla reflekslerin, araçların, iş süreçlerinin, zamanın ve içerik üretimiyle alakalı hemen hemen bütün konseptlerin değiştiği bir dönemde gazetecilik yapmaya, habercilik yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Kimsenin okumadığı bir haber amacına ulaşamamış demektir"

Karagöz, son dönemde karşılarına çıkan en büyük yeniliklerden birinin yapay zeka olduğuna değinerek, AA olarak yapay zekayı sadece tüketmediklerini, yapay zeka üretim süreçlerinde de etkili olmaya çalıştıklarını söyledi.

İçeriklerin dizaynının etkileşimi artıracak şekilde yapılması gerektiğini belirten Karagöz, "Kimsenin okumadığı, az etkileşim almış bir haber, ne kadar büyük bir gerçeği ifade etse de amacına ulaşamamış demektir. O yüzden yeni nesil gazeteciler, haber avcıları, içerik üreticileri bir yeni misyonla daha karşı karşıyalar; etkileşimi oluşturmak... Bazen negatif etkileşim de oluşturuluyor. Yeni nesil habercilerden beklentimiz haberi dizayn ederken pozitif etkileşim alabilecek şekilde bir noktaya gitmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyayı değiştirme imkanına sahip olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın"

Gazetecilerin dünyayı değiştirme imkan ve potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Karagöz, viral olan bir haber başlığı veya çekilen bir fotoğrafın çok büyük değişimlere sebebiyet verebildiğini dile getirdi.

Karagöz, gazeteciliğin dünyayı değiştirmek, dünyada bir etki oluşturmak isteyen herkesin yapabileceği bir meslek olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Biz, bu amaçla dünyayı değiştirmek isteyen ekiplerle bir araya geldik, 'Nasıl olur da dünyayı değiştirmeye katkımız olur?' diye düşündük. En son yaşadığımız ve hepimizi derinden sarsan 'Gazze'deki soykırıma karşı neler yapabiliriz? diye düşündük. Doğru bir içerik, hayata kalıcı bir katkı ve bu amaçla oluşturduğumuz üç önemli içerik var. Birincisi 'Kanıt' isimli bir kitap, ikincisi 'Tanık' isimli bir kitap, üçüncüsü hazırlığı devam eden 'Sanık' isimli bir kitap. Bunların hepsi bizim sahadaki fotomuhabirlerimizin ve haberci arkadaşlarımızın oluşturduğu içeriklerin doğru ve stratejik tasarımıyla mümkün oldu. Gazeteci olarak hayata katkı sağladığımız bir medya içeriği ortaya koyduk."

Eğitime katılanların içerikleri etkileşimli, kaliteli ve kalıcı hale getirmeyi öğreneceğini aktaran Karagöz, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Benim sizlere tavsiyem, dünyayı değiştirme imkanına sahip olduğunuzu hiçbir zaman unutmamanız olur. Anadolu Ajansı olarak dünyanın her tarafında faaliyet gösteren bir kurum olarak sadece ve sadece gazetecilerimizin, içerik üreticilerimizin kaliteli içerik üretmelerine bağlıyız. Bu kaliteli içerik üretilmezse hiçbir şekilde dünyayı değiştirme imkanına erişemeyiz. Onu nasıl yapacağız? Yetişmiş, kaliteli gazetecilerle yapacağız, sizlerle yapacağız. Sizlerin gelecekte Anadolu Ajansına ve dünyadaki diğer medya kurum ve kuruluşlarına çok ciddi katkılar sağlayacağınızı, dünyayı daha iyi bir yere getirmek, dönüştürmek için kaliteli içerikler üreteceğinizi ümit ediyorum."

Karagöz, eğitimin gerçekleşmesinde gösterdikleri katkı ve destekten dolayı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına teşekkür etti.

"Hakikat arayışı"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de AA'ya teşekkür ederek, ev sahipliği için şükranlarını sundu.

Gazetecilerin insanlara hakiki bilgiyi yaymak için çalıştığını vurgulayan Eren, "Türkiye de dünyada uluslararası sistemde bir hakikat arayışını dillendiriyor. Bunun bayraktarlığını yapıyor. Daha adil, daha eşitlikçi, insanların birbirlerine, ülkelerin birbirlerine olan güvenin tesis edildiği ve tüm dünyadaki insanların barış içerisinde yaşayabilecekleri bir düzenin mümkün olduğunu ve bu düzenin kurulabileceğini Türkiye dillendiriyor ve seslendiriyor." dedi.

Eren, Türkiye'nin uluslararası siyasette "Daha adil bir dünya mümkün" fikrinin temsilciliğini yaptığını belirterek, "Bu manada sizler de dünyanın farklı ülkelerinden gelen uluslararası öğrenci olarak Türkiye'de eğitiminizi alıyorsunuz. Meslek olarak da gazetecilerin bu hakikati ayrıca tüm insanlara yaymak gibi bir görev var. Dolayısıyla sizler bugün burada Anadolu Ajansında bu eğitimin bir parçası olarak önemli bir misyonu yüklenmiş olacaksınız." diye konuştu.

YTB'nin Türkiye Bursları kapsamında 2011'den bugüne 45 bin öğrenciye burs imkanı sağladığını ve 182 ülkeden öğrencinin misafir edildiğini belirten Eren, halihazırda 15 bin uluslararası öğrenci olduğunu bildirdi.

Eren, burs alabilmek için öğrencilerin çeşitli sınav ve mülakatlardan geçtiğini ifade ederek, "Öğrencilerimizi dünyanın dört bir yanından burada misafir ettiğimizde, üniversite eğitimlerinin dışında müfredat dışı birtakım eğitimlerle onları desteklemeye gayret ediyoruz. Yaklaşık 7-8 yıldır düzenli olarak takip ettiğimiz bazı programlar var. Uluslararası Öğrenci Akademisi bunlardan bir tanesi. Her sene 3 bin 500 gencimiz, Türkiye'nin 15 ilinde YTB'nin düzenlemiş olduğu, Uluslararası Öğrenci Akademisi çerçevesinde çok farklı alanlarda eğitimler alıyor." bilgilerini verdi.

YTB tarafından düzenlenen, sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri dallarını içeren Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi'ne de dikkati çeken Eren, her sene 250 öğrencinin bu kapsamda tebliğlerini sunduğunu belirtti.

Eren, YTB'nin düzenlediği Uluslararası Öğrenci Ödülleri, Uluslararası Öğrenci Kısa Film Yarışması, Uluslararası Öğrencilere yönelik staj programı ve Uluslararası Öğrenci Gençlik Kampları'na dikkati çekerek, "Dolayısıyla sadece Türkiye'de almış olduğunuz eğitimle değil, bu ekstra eğitimlerle de sizleri geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"NJ 101, öğrencilerden en yüksek memnuniyeti aldı"

AA'nın eğitimine katılan öğrencilerin, doğru bilginin, doğru haberin nasıl üretildiği ve nasıl yayıldığı, manipülasyonların, yalan ve yanlış bilgilerin de nasıl doğru kisvesi altında pazarlandığını çok detaylı bir şekilde öğreneceklerini söyleyen Eren, geçen sene Aralık'ta gerçekleşen NJ 101 eğitimi sonrası öğrencilerle bir memnuniyet anketi yapıldığını ve bu programın en yüksek memnuniyeti aldığını vurguladı.

Eren, bu sene eğitime katılan öğrencilerin 15 farklı ülkeden geldiğine, öğrencilerin akademik başarılarına çok önem verseler de bu programın en büyük katkısının "gönül birlikteliği" olduğuna işaret etti.

Uluslararası öğrencileri "sempatik diaspora" şeklinde nitelendirdiklerini dile getiren Eren, "Uluslararası öğrencilerimiz Türkiye'ye muhabbet duyduğu ve Türkiye'nin özellikle şu an uluslararası siyasette edinmiş olduğu bu önemli rolü hem fikri hem hissi olarak paylaştıkları müddetçe bizim bu burs programımız başarıya ulaşmış demektir." dedi.

Eren, AA'nın özellikle son dönemlerde doğru bilgiyi hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hem de diğer ülke vatandaşlarına farklı dillerde hızlı bir şekilde ulaştırmasıyla objektif ve tarafsız ama bir yandan da ilkeli haberciliğin merkezi olduğunu belirterek, "YTB olarak Anadolu Ajansıyla böyle bir işbirliği yapmış olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Eğitim programı

"NJ 101", Türkiye bursu sahibi uluslararası öğrencilerin medya alanındaki yetkinliklerini artırmayı, Türk medyasına aşinalıklarını geliştirmeyi, medya okuryazarlığı becerilerini pekiştirmeyi ve görsel iletişim ile medya tekniklerinde temel beceriler kazanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Bu hedefler doğrultusunda, öğrencilere medya sektörünün çeşitli yönlerini kapsayan temel eğitimler sunulacak. Eğitimin, katılımcıların Türk medya ortamını daha iyi anlamalarını sağlayarak, medya mesajlarını analiz etme, değerlendirme yetenekleri ile mesleki becerilerini geliştirmesi öngörülüyor.

NJ 101 eğitimi, uluslararası öğrencilere medya ve iletişim sektörlerinde temel bilgiler sağlayarak, onların kariyerlerini şekillendirme ve kültürel sınırları aşarak global bağlantılar kurma fırsatı sunarken, eğitim programının teorik eğitimler, uygulamalı atölyeler, interaktif oturumlar ve proje bazlı uygulamalardan oluşması planlanıyor.

4 gün sürecek eğitimde, AA muhabirleri tarafından haber yazım teknikleri, etkili iletişim ve hitabet kuralları, medyada yapay zeka kullanımı, medya simülasyonları, dijital medyanın etkin kullanımı, temel video çekimi teknikleri, canlı yayın ve anons, temel fotoğrafçılık teknikleri, siber güvenlik, infografik, röportaj teknikleri ve reji eğitimi dersleri verilecek.