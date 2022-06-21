AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'e ziyaret - Haberler

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AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'e ziyaret

AA - Eren Bozkurt - Güncel
AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'e ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehme Kocaispir'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehme Kocaispir'i ziyaret etti.

Başkan Kocaispir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Kemal Firik de Kocaispir'e AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

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