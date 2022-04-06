AA 102 yaşında

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İba, AA personeliyle sohbet ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Ajansın gün geçtikçe haber ağını genişlettiğini belirten İba, AA'nın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yaptığı haberlerle ülkesinin sesini en iyi şekilde duyurduğunu vurguladı.

AA yönetici ve çalışanlarını tebrik eden İba, şunları kaydetti:

"Kuruluşuna Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği, ismi ise Kurtuluş Mücadelemizin kahraman kadınlarından Halide Edip Adıvar tarafından konulan Anadolu Ajansı, kuruluşunun 102. yıl dönümünde milli ajansımız olarak, dünya ölçeğinde ve etik habercilik anlayışıyla yüz akımız olmaya devam ediyor. Bu vesileyle ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan tüm ajans çalışanlarımızı yürekten tebrik ediyor, milli ajansımıza nice yıllar boyunca muvaffakiyetler diliyorum."

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da İba'ya ziyaretleri için teşekkür ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bu arada??????? İl Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Ulaştır, Vakıflar Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Osman Güneren, Edirne İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Aliş, Sezgin Gündoğdu, Tuncay Taşkın, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ve Başkan Yardımcısı Arif Meriç, Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan ve yönetim kurulundan Emre Sedef, Mutlu Akbaşak, Tamer Yavuz, Edirne Belediyesi Başkan Danışmanı Adem Özsoy, Turizmci Kemal Kılıç da AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.