Üye Girişi
Haberler

A5 Defence Cup, Türk savunma sanayisi şirketlerini futbol turnuvasında buluşturdu

Son Güncelleme:
Abone Ol

A5 Defence Cup, Türk savunma sanayisi şirketlerini futbol turnuvasında bir araya getirdi.

A5 Defence Cup, Türk savunma sanayisi şirketlerini futbol turnuvasında bir araya getirdi.

A5 Savunma Sanayii Dergisi'nden yapılan açıklamaya göre, "Savunma Sanayii Kardeşliktir" sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'de yerli ve milli üretim yapan savunma sanayisi firmalarını bu alanda ilk kez düzenlenen futbol turnuvasında buluşturan A5 Defence Cup sona erdi.

İkinci sezonu 5 Kasım'da başlayan turnuvaya, Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, Anova, BMC Savunma, Fotoniks, Gürbağ Savunma, HAVELSAN, HAVELSAN HTR, Meteksan Savunma, Milsan Elektronik, STM ve TUSAŞ katıldı.

Bir ay süren futbol turnuvasının finali bugün ASELSAN ve TUSAŞ arasında gerçekleştirildi. Bugünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne denk gelmesi nedeniyle görme engelli futbolcularla empati kurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ASELSAN takım oyuncuları final maçının ardından gözlerine bant çekerek sahaya çıktı. Gözleri kapalı şekilde çıngıraklı topla maç yapan futbolcular, engellilerin yaşadığı zorlukları anlayabilmek için bu özel etkinliği gerçekleştirdi.

Final sonrası sahaya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları için hazırlanan pankartlarla çıkan ASELSAN, büyük bir dayanışma ve anlayış örneği sergiledi.

Toplumsal farkındalık maçının ardından A5 Defence Cup'ın 2023 sezon finalinde karşılaşan ASELSAN ve TUSAŞ kıyasıya mücadele ederken, kupayı kaldıran takım ASELSAN oldu.

"Engellilerin yaşadığı zorlukları göstermek istedik"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan A5 Savunma Sanayii Dergisi İmtiyaz Sahibi ve A5 Defence Cup Organizatörü İpek İpek, final maçının ardından böyle bir organizasyon yapmalarının nedeninin "engellilerin yaşadığı zorlukları göstermek ve onlarla empati kurmak" olduğunu bildirdi.

Sporun aynı zamanda bir dayanışma olduğunu ve kendilerinin de engellilerin yanında olduklarını göstermek istediklerini kaydeden İpek, "Engelli bireylerin daha fazla fark edilmelerini, günlük yaşam mücadelesinde ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını göstermeyi arzuladık. Toplumun her bireyi eşitlik ve adalet çerçevesinde yaşam hakkına sahiptir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye TUSAŞ Turnuva Engelliler Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title