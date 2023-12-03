A5 Defence Cup, Türk savunma sanayisi şirketlerini futbol turnuvasında buluşturdu

A5 Defence Cup, Türk savunma sanayisi şirketlerini futbol turnuvasında bir araya getirdi.

A5 Savunma Sanayii Dergisi'nden yapılan açıklamaya göre, "Savunma Sanayii Kardeşliktir" sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'de yerli ve milli üretim yapan savunma sanayisi firmalarını bu alanda ilk kez düzenlenen futbol turnuvasında buluşturan A5 Defence Cup sona erdi.

İkinci sezonu 5 Kasım'da başlayan turnuvaya, Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, Anova, BMC Savunma, Fotoniks, Gürbağ Savunma, HAVELSAN, HAVELSAN HTR, Meteksan Savunma, Milsan Elektronik, STM ve TUSAŞ katıldı.

Bir ay süren futbol turnuvasının finali bugün ASELSAN ve TUSAŞ arasında gerçekleştirildi. Bugünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne denk gelmesi nedeniyle görme engelli futbolcularla empati kurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ASELSAN takım oyuncuları final maçının ardından gözlerine bant çekerek sahaya çıktı. Gözleri kapalı şekilde çıngıraklı topla maç yapan futbolcular, engellilerin yaşadığı zorlukları anlayabilmek için bu özel etkinliği gerçekleştirdi.

Final sonrası sahaya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları için hazırlanan pankartlarla çıkan ASELSAN, büyük bir dayanışma ve anlayış örneği sergiledi.

Toplumsal farkındalık maçının ardından A5 Defence Cup'ın 2023 sezon finalinde karşılaşan ASELSAN ve TUSAŞ kıyasıya mücadele ederken, kupayı kaldıran takım ASELSAN oldu.

"Engellilerin yaşadığı zorlukları göstermek istedik"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan A5 Savunma Sanayii Dergisi İmtiyaz Sahibi ve A5 Defence Cup Organizatörü İpek İpek, final maçının ardından böyle bir organizasyon yapmalarının nedeninin "engellilerin yaşadığı zorlukları göstermek ve onlarla empati kurmak" olduğunu bildirdi.

Sporun aynı zamanda bir dayanışma olduğunu ve kendilerinin de engellilerin yanında olduklarını göstermek istediklerini kaydeden İpek, "Engelli bireylerin daha fazla fark edilmelerini, günlük yaşam mücadelesinde ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını göstermeyi arzuladık. Toplumun her bireyi eşitlik ve adalet çerçevesinde yaşam hakkına sahiptir." açıklamasında bulundu.