A1 Capital'in yeni eğitim rotası Galatasaray Üniversitesi oldu - Haberler

Türkiye'nin önde gelen aracı kurumlarından A1 Capital, Finansal Okuryazarlık eğitim serisi kapsamında Galatasaray Üniversitesi'ne konuk oldu.

A1 Capital açıklamasına göre, Finansal Okuryazarlık Eğitim Turnesi projesiyle geleceğin ekonomi ve finans profesyonelleriyle bir araya gelen A1 Capital, deneyimli yöneticilerini öğrencilerle buluşturdu.

Galatasaray Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen eğitime üniversitenin akademik kadrosundan isimler ve farklı bölümlerden birçok öğrenci katılım gerçekleştirdi.

A1 Capital Kurumsal İletişim ve Dijital Pazarlama Genel Koordinatörü Nazlı Bolak ve A1 Capital Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal eğitimin konukları arasında yer aldı. Öğrencilerle bir araya gelen deneyimli yöneticiler, finansal okuryazarlık, borsa dünyasının geleceği, borsa dünyasında kariyer imkanları ve aracı kurumların sektördeki önemine ilişkin bilgileri öğrencilerle paylaştı.

Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmak istiyoruz

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen A1 Capital Kurumsal İletişim ve Dijital Pazarlama Genel Koordinatörü Nazlı Bolak, "Tecrübelerimizi gençlerle paylaşmak çok değerli. Geçtiğimiz ay başladığımız eğitim serimize bu ay Galatasaray Üniversitesi'nde devam etmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerde her geçen gün büyüyen borsa dünyasında gençlerin nasıl bir kariyer inşa edebileceğini aktarıyoruz.

Bunun hem gençlerin kariyer yolculuğu hem de sektörümüzün gelişimi için çok önemli olduğuna inanıyorum. Deneyimlerimizi gençlere anlatırken, sordukları sorulardan ne kadar meraklı ve öğrenmeye açık olduklarını görmek ülkemiz ve sektörümüz için büyük değer oluşturuyor. Dijital Dönüşüm Kulübü başta olmak üzere heyecanlı ve interaktif bir öğrenci topluluğuna sektördeki faaliyetlerimizi anlatmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

A1 Capital Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal ise finansal okuryazarlık eğitimleri kapsamında borsa dünyasına ilgi duyan gelecekteki meslektaşlarıyla bir araya gelmeye devam ettiklerini bildirdi.

Atılal, "Her yaştan insanın finans konularına yönelmesi, düşünmesi, çalışması ve eğitimler almak istemesi bizi çok mutlu ediyor. Amacımız tüm üniversite ve lise öğrencileriyle bir araya gelmek.

Büyük bir heyecanla başladığımız turnemize hız kesmeden devam etmek istiyoruz. Okullarda verilen eğitimlerin yanı sıra, sektör uzmanlarının gerçekleştirdiği bu tarz etkinliklerin gençlerin geleceğini olumlu etkileyeceğine inanıyor ve önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, A1 Capital tarafından düzenlenen finansal okuryazarlık eğitimleri Türkiye'nin farklı illerindeki üniversitelerinde de devam edecek. Eğitim turnesinde finansal okuryazarlık, borsa ve aracı kurumların sektördeki önemi ele alınacak. Turne ile ilgili tüm bilgiler A1 Capital sosyal medya hesaplarından duyurulacak.