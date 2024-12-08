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A Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Tekirdağ'da Partililerle Buluştu

A Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Tekirdağ'da Partililerle Buluştu
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A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tekirdağ'da partililerle bir araya gelerek il teşkilatı hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Ağıralioğlu, güçlü yarınlar için partinin kuruluş amacı ve değerlerini vurguladı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi, il teşkilatı hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Ağıralioğlu, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye'yi güçlü yarınlara ulaştırmak için A Parti'yi kurduklarını söyledi.

A Parti'nin kuruluşunu anlatan Ağıralioğlu, "Siyasette, hasımlığa, dedikoduya, münakaşaya son veriyoruz." dedi.

Ağıralioğlu, partilerinde alın terine ve emeğe büyük önem verdiklerini ifade etti.

Türk milletinin güçlü yarınlarına ortak olmak isteyen herkesi partilerine davet ettiklerini vurgulayan Ağıralioğlu, "Tebessüm eden, gülen, inşa eden, ümit veren, müjdeleyen siyasi iradeyle milletin istikbaline yürüyoruz. Çok güçlü olacağına inandığımız bir gelecek için bu mücadelenin bugün Tekirdağ ayağındayız." diye konuştu.

Ağıralioğlu, memleketin her köşesini gezeceklerini ve milletin desteğini aldıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Ağıralioğlu'na Tekirdağspor ve Çorlu 1947 Spor Kulübünün atkıları hediye edildi.

Daha sonra partisinin Ertuğrul Mahallesi'ndeki il teşkilatı binasının açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, il yönetimiyle basına kapalı toplantı yaptı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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