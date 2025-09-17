A Milli Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 Mağlup Etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası G Grubu 3'üncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi. Setlerde Türkiye 25-21, 25-16 ve 27-25'lik skorlarla galip geldi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası G Grubu 3'üncü maçında Filipinler'in başkenti Malina'da karşılaştığı Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Türkiye setleri 25-21, 25-16 ve 27-25 aldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi.
Kaynak: ANKA / Güncel