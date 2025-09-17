Haberler

A Milli Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası G Grubu 3'üncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi. Setlerde Türkiye 25-21, 25-16 ve 27-25'lik skorlarla galip geldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi.

