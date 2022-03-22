A Milli Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem son yolculuğuna uğurlanıyor

Yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Göztepe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, ailesi, yakınları ve Göztepe camiası tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Sarı-kırmızılı formayla attığı 145 golle takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi olan ve "Buldozer" lakabıyla anılan Fevzi Zemzem için ilk tören, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlendi.

Törene, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Göztepe Kulüp Başkanvekili Talat Papatya, Fevzi Zemzem'in takım arkadaşları, Göztepe'nin takım kaptanı Halil Akbunar, futbolcular, ailesi ve yakınları katıldı.

Abdül Batur, törende yaptığı konuşmada, "Buldozer Fevzi"nin çok iyi bir insan, çok iyi bir futbolcu olduğunu, onun anısını yaşatacaklarını belirtti.

Türk futbolunda büyük iz bırakan Fevzi Zemzem'in ayrı bir değer olduğunu kaydeden Batur, "Üzüntümüz sonsuz. Onları gelecek kuşaklara hatırlatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Göztepe Kulüp Başkanvekili Talat Papatya da Fevzi Zemzem'in kulübe büyük bir değer olduğunu aktararak, "Göztepemizin en fazla gol atan futbolcusu olması, Milli Takım'da attığı goller ve teknik direktör olarak çalıştırdığı takımlarla bize büyük gurur yaşattı." diye konuştu.

Fevzi Zemzem'in oğlu Murat Zemzem de çok iyi bir insan, çok iyi bir baba ve çok iyi bir eşi kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Tören sırasında, stadın reklam panolarında "Unutmayacağız Fevzi Zemzem" yazısı yer aldı ve skor tabelasında futbolcuya ilişkin videonun sunumu yapıldı.

Takım bayrağının sarılı olduğu tabut, takım arkadaşları ve Göztepelilerin omuzları üstünde stattan uğurlandı.

Fevzi Zemzem, A Milli Futbol Takımı ile çıktığı 18 maçta 6 gol kaydetmişti.