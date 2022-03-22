A Milli Takım salonda çalıştı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında karşılaşacağı Portekiz maçı hazırlıklarını bugün salonda yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah kamp otelinde basına kapalı olarak yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü. İki gruba ayrılan ay-yıldızlılar, dönüşümlü olarak video analiz gösterimini izledi ve fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell yönetiminde yaklaşık bir saat süreyle mobilizasyon ve stabilizasyon yaptı. Milliler, bu akşam saat 16.30'da So Miguel Stadyumu'nda basına kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla Portekiz karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)