A Milli Takım Macaristan ile Play-off'ta Karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ikinci sırada tamamlayarak A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti. Milliler, ilk maçını 20 Mart 2025'te oynayacak.
(ANKARA) - UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.
A Milli futbol takımı, UEFA Uluslar Liginde A Ligi'ne yükselebilmek için playy- off mücadelesinde Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:
Türkiye-Macaristan
Ukrayna-Belçika
Avusturya-Sırbistan
Yunanistan-İskoçya
Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek.