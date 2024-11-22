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A Milli Takım Macaristan ile Play-off'ta Karşılaşacak

A Milli Takım Macaristan ile Play-off'ta Karşılaşacak
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ikinci sırada tamamlayarak A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti. Milliler, ilk maçını 20 Mart 2025'te oynayacak.

(ANKARA) - UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

A Milli futbol takımı, UEFA Uluslar Liginde A Ligi'ne yükselebilmek için playy- off mücadelesinde Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:

Türkiye-Macaristan

Ukrayna-Belçika

Avusturya-Sırbistan

Yunanistan-İskoçya

Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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