A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile Konya'da oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile Konya'da oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

A Mili Futbol Takımı, özel maçta salı günü İtalya ile Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde başladı. Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Uğurcan Çakır ve Cengiz Ünder tedbir amaçlı yer almadı. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve kadroya sonradan dahil olan Salih Özcan ise takımla beraber çalışmalara katıldı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title