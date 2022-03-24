A Milli Takım'ın 21 kişilik kadrosu belli oldu - Haberler

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A Milli Takım'ın 21 kişilik kadrosu belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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A Milli Takım'ın 21 kişilik kadrosu belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-off Yarı Finali'nde bu akşam Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın 21 kişilik maç kadrosu belli oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-off Yarı Finali'nde bu akşam Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın 21 kişilik maç kadrosu belli oldu. 4 isim mücadeleyi tribünden takip edecek.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmak için Play-off maçları oynayacak olan A Milli Takım, yarı final mücadelesinde Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu akşam TSİ 22.45'te Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde A Milli Takım'ın 21 kişilik maç kadrosu da belli oldu. Milli takıma çağrılan 4 oyuncu kadroda kendisine yer bulamadı. Bu akşam oynanacak olan mücadelede Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün, 21 kişilik kadronun dışında kalan isimler oldu. Bu 4 oyuncu, mücadeleyi tribünden takip edecek.

Milliler bu akşam Portekiz karşısında turu geçmesi durumunda, 29 Mart'ta Konya'da İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

(Bozhan Memiş/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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