A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu
2024 Paris Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, olimpiyatlarda grup etabında ilk yenilgisini aldı.
(ANKARA) - 2024 Paris Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, olimpiyatlarda grup etabında ilk yenilgisini aldı.
Filenin Sultanları, bugün saat TSİ 10.00'da İtalya ile karşı karşıya geldi. South Paris Arena'da oynanan maçın ilk setini 25-14 kazanan İtalya, ikinci setten 25-16 galip ayrıldı.
Maçın üçüncü setini ise 25-21 kazanan İtalya, maçı 3 -0 kazandı.
Böylece Filenin Sultanları C Grubu'nda ilk yenilgisini aldı. Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti.