A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa'yı 3-1 Yenerek Galibiyet Kutladı
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa'yı 3-1 mağlup etti ve galibiyetini kutladı.
BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Ulusal Kapalı Stadyumu'nda düzenlenen 2025 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) Fransa'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı galibiyeti kutladı, 4 Haziran 2025. (Fotoğraf: Han Yan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel