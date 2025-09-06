A Milli Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ediyorum. Bu tarihi yolculuğun sonu kupa olsun, şampiyonluk olsun. Size bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır." ifadelerini kullandı.