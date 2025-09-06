Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ediyorum. Bu tarihi yolculuğun sonu kupa olsun, şampiyonluk olsun. Size bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Açtı ağzını yumdu gözünü! Ergin Ataman'dan FIBA'ya olay sözler

Açtı ağzını yumdu gözünü! Ergin Ataman'dan FIBA'ya olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.