Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi Yendi: Havza'da Coşku Kayıt Altına Alındı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi Yendi: Havza'da Coşku Kayıt Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Havza Belediyesinin düzenlediği etkinlikte, vatandaşlar maçın canlı yayını için Kevser Parkı'nda toplandı ve takımlarını coşkuyla destekledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yendiği maç Havza'da dev ekrandan canlı yayınladı.

Havza Belediyesinin organizasyonunda vatandaşlar Tayvan'nın başkenti Bankok'ta oynanan çeyrek final maçını Kevser Parkında bulunan LED ekrandan izledi.

Türkiye Bayan Milli Voleybol Takımın rakibini 3 - 1 yendiği maçta Havzalılar filenin sultanlarına destek oldu.

Maç sonunda vatandaşlar yarı final sevincini yaşadı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Süper Lig devinden Sörloth bombası

Süper Lig devinden Sörloth bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım

19'luk katilin ilk ifadesi! Bakın Cumhuriyet savcısını neden öldürmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.