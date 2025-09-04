A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi Yendi: Havza'da Coşku Kayıt Altına Alındı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Havza Belediyesinin düzenlediği etkinlikte, vatandaşlar maçın canlı yayını için Kevser Parkı'nda toplandı ve takımlarını coşkuyla destekledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yendiği maç Havza'da dev ekrandan canlı yayınladı.
Havza Belediyesinin organizasyonunda vatandaşlar Tayvan'nın başkenti Bankok'ta oynanan çeyrek final maçını Kevser Parkında bulunan LED ekrandan izledi.
Türkiye Bayan Milli Voleybol Takımın rakibini 3 - 1 yendiği maçta Havzalılar filenin sultanlarına destek oldu.
Maç sonunda vatandaşlar yarı final sevincini yaşadı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel