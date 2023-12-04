A Milli Kadın Futbol Takımı Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Paneli'ne Katıldı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve bazı oyuncuları, Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen panelde kadın futbolunun gelişimi ve sunduğu fırsatlar hakkında konuştu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve bazı oyuncuları, " Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Paneli"ne katıldı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Yerleşkesindeki Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Panele, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, yardımcı antrenörler Begüm Üresin ve Hilal Başkol, oyunculardan Emine Ecem Esen, Birgül Sadıkoğlu ve Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan katıldı.

MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çetin, panelin açılışında, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi.

Kadın futbolunun geliştirilmesinin önemli olduğunu dile getiren Çetin, "A Milli Kadın Futbol Takımı'nın çok yakın süreçte azim ve bilinçle çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Kadın futbol takımına nasıl destek verilir? İlk olarak toplumda 'Futbol erkek oyunu.' algısı bitmesi gerekir." diye konuştu.

Çetin, ülkede kadın futbolunun iyi yerlere gelmesi için tanıtım ve altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini kaydetti.

Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan da "TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları Projesi" hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra moderatörlüğünü A Milli Kadın Futbol Takımı İletişim Sorumlusu Rasim Artagan'ın yaptığı "Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Paneli" gerçekleştirildi.

Panelistler bu kısımda kariyerleri ve süreç içerisinde geçirdikleri zorlukları anlattı. Programda daha sonra sorup-cevap bölümüne geçildi.

Bir öğrencinin, "Türkiye'de kadınlara antrenör veya idareci olarak pozitif ayrımcılık yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, futbolda kadın istihdamı oluşturmak ve bu konuda fırsat eşitliği oluşturmak istediklerini kaydetti.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Kıragası, hedeflerinin sadece Milli takıma oyuncu kazandırmak olmadığını aynı zamanda oyuncuların sosyal gelişimine de önem verdiklerini vurguladı.

"Milli takımda yabancı teknik direktörlerin görev yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kıragası, yabancı ve yerli ayrımı yapmadığını söyledi.

Kendisi için başarının önemli olduğunu vurgulayan Kıragası,"Yabancı veya yerli olmuş bence çok önemli değil. Benim için sahaya çıktıktan sonraki performans çok önemli. Kadın-erkek, yabancı-yerli değil, performansı ve takımıma katkısı ne açısından bakıyorum. O yüzden olayı çok kişiselleştirmeden kişinin yaptığı işle değerlendirilmesini istiyorum." diye konuştu.

Hedefleri hakkında gelen soruya da yanıtlayan Kıragası, zorlu bir süreçten geçtikten sonra başarıya ulaşmanın mutluluk verdiğini aktardı. Hedeflerini adım adım gerçekleştirdiğini anlatan Kıragası, şöyle konuştu:

"İlk başladığımız da 'Dolu stadyumda oynar mıyız?' diyorduk. Çorum'da 13 bin kişiye oynadık. 'Bir gün üst üste galibiyet serisi yakalar mıyız?' diyorduk, yarın 12. maça çıkacağız. 11 maçtır yenilmiyoruz. 'Bir gün kızlar tanınacak mı? Yaptıkları işin karşılığını alacaklar mı?' diyorduk, şu anda en övündüğüm şey oyuncularım. Kadın futbolunda koyduğum hedefleri yavaş yavaş başardığım için kendimi gerçekleştirmiş oldum."

Kariyeri hakkında yöneltilen soruyu yanıtlayan milli oyuncu Emine Ecem Esen de futbola küçük yaşlarda başladığını ifade etti.

Kadın futbolcu olmanın zor olduğuna değinen milli futbolcu, "Biz, bu zor algısını yıkmak için çalışıyoruz. İşimiz sadece maç kazanmak değil. Bu algıları değiştirmek için de sorumluluk alıyoruz. İlk zamanlar ailemin içerisinde de futbol oynadığım için ön yargılar oluyordu. Küçükken anneannem camdan bağırırdı, 'Oynamasana, gelsene.' diye. Şimdi anneannem maçı izlemek için hafta sonunu dört gözle bekliyor."

Programda, A Milli Kadın Futbol Takımı yardımcı antrenörleri Begüm Üresin ve Hilal Başkol ile oyunculardan Birgül Sadıkoğlu da yöneltilen soruları cevapladı.