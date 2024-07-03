A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı mağlup etmesi coşkuyla kutlandı
Burdur'da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın başarısı coşkuyla kutlandı. Galibiyetin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Coşkulu kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile Milli Takım lehine tezahüratlarda bulundu. Kutlamalara araçlarıyla katılanlar da korna çalarak galibiyet sevincine ortak oldu. Bazı vatandaşlar da sırtlarına bağladıkları Türk bayraklarıyla kutlamalara katıldı.
Burdur'da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın başarısı coşkuyla kutlandı.
Galibiyetin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.
Coşkulu kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile Milli Takım lehine tezahüratlarda bulundu.
Kutlamalara araçlarıyla katılanlar da korna çalarak galibiyet sevincine ortak oldu.
Bazı vatandaşlar da sırtlarına bağladıkları Türk bayraklarıyla kutlamalara katıldı.