A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarını tamamladı

AA - Basir Gülüm - Güncel
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A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yarın oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yarın oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşyehir Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Koşuyla başlayan idmanda milliler, dar alanda pas çalışmasının ardından basına kapalı bölümünde İtalya maçının taktiği üzerinde durdu.

Öte yandan hafif sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Basir Gülüm - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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