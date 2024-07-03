Üye Girişi
Haberler

A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türk kökenli vatandaşlar, zaferi Viyana'da büyük coşkuyla kutladı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Avusturya'nın başkenti Viyana'da büyük coşkuyla kutlandı.

Yabacıların yoğunlukta olduğu başkent Viyana'nın 10'uncu bölgesinde Türk kökenli vatandaşlar, 2-1'lik zaferin ardından sokaklara döküldü.

Çok sayıda Türk'ün yaşadığı başkentin çeşitli noktalarında kurulan dev ekranlarda vatandaşlar karşılaşmayı izleme imkanı buldu.

Maç sonrasında halay çekerek galibiyeti kutlayan Türkler, daha sonra araçlarla uzun konvoylar oluşturdu.

Karşılaşma sonrası duygularını AA muhabiriyle paylaşan Hatice Veziroğlu Özmen, "Çok mutluyum, çok heyecanlı bir maçtı. Dualarla resmen kazandık. İnanılmaz oynadılar." diye konuştu.

Soyadını belirtmek istemeyen bir başka Türk taraftar Büşra da her iki takımın da çok iyi oynadığını belirterek, "Sonuç belliydi, Türkiye'nin kazanacağı her haliyle belliydi. Tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada Avusturyalı olmayan bazı provokatörlere karşı polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Türk taraftarlarını tahrik etmeye çalışan bir kişi polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

???????

Kaynak: AA / Güncel

A Milli Futbol Takımı Avusturya Almanya Viyana Kültür Spor Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın

Bakmadan Geçme

Yeni Kanada Büyükelçisi Can Dizdar kimdir? Can Dizdar hayatı ve biyografisi Hollanda Transermarkt değeri ne 2024? Hollanda milli futbol takımı oyuncuları kimler? 3 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 3 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 3 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 3 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 3 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Türkiye Hollanda 3-0 ne zaman oynandı? Türkiye Hollanda 3-0 ne maçıydı? 3 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 3 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title