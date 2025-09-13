A Milli Erkek Basketbol Takımı Finalde...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finalde Allah Yardımcınız Olsun, Sonu Şampiyonluk Olsun

(ANKARA) - 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun." ifadesini kullandı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun.12 Dev Adam." dedi.