A Milli Erkek Basketbol Takımı Finalde...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finalde Allah Yardımcınız Olsun, Sonu Şampiyonluk Olsun

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselen  A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun.12 Dev Adam." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
