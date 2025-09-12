A Milli Erkek Basketbol Takımı Finalde!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.
(ANKARA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 94-68 kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı adını finale yazdırdı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Arena Riga'da oynanan müsabaka saat 21.00'de başladı.
Birinci periyotu 26-16 ikinci periyotu 49-31 ve üçüncü periyotu 72-51 üstün kapatan A Milli Erkek Basketbol Takımı dördüncü ve son periyotta Yunanistan'ı 94-68 yenerek adını finale yazdırdı.
