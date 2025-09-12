Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı Finalde!

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.

(ANKARA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 94-68 kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı adını finale yazdırdı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Arena Riga'da oynanan müsabaka saat 21.00'de başladı.

Birinci periyotu 26-16  ikinci periyotu 49-31 ve üçüncü periyotu 72-51 üstün kapatan A Milli Erkek Basketbol Takımı dördüncü ve son periyotta Yunanistan'ı 94-68 yenerek adını finale yazdırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'den 90'a füze

Neler yapıyorsun öyle Arda!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.