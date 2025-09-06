Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i yenerek çeyrek finale yükselmesini kutladı. Duran, takımın başarısının devamını dileyerek milletimize yeni gururlar yaşatacaklarına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran 12 Dev Adam'ı kutluyorum. Dileğimiz her iki kulvarda 2 kupa. Milletimize yeni başarılar ve gururlar yaşatacağınıza yürekten inanıyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
