A.B.'nin Amcasından Tepki: "Bu Hiçbir Vicdana Sığmaz"

Adana'da 8 yaşındaki A.B., iş yerinde kovalayıp merdivenden fırlatılan Onur Akar tarafından saldırıya uğradı. A.B.'nin amcası, yaşananları anlatarak, böyle bir muamelenin vicdanlara sığmadığını ifade etti.

'HİÇBİR VİCDANA SIĞMAZ'

Adana'da Onur Akar'ın (27), iş yerine torpil attığı iddiasıyla kovalayıp evin merdiveninde yakaladıktan sonra ayağından tutarak yere fırlattığı A.B.'nin (8) amcası Bünyamin Budak, yaşananları anlattı. Budak, "Konuyu haber alınca yeğenimin yanına geldim. Komşular durumu anlatınca kızmak için yeğenimle konuşurken, kamera kayıtlarına bakmamızı söyledi. Bakınca olayın aslını anladık. Çocuk, korkudan kaçarak sokağa giriyor. İnsanın vicdanı el vermez böyle bir muameleye. Çocuğun korktuğunu görmesine rağmen, kapının önüne gelip fırlatması hiçbir vicdana sığmaz" diye konuştu.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN'

Şüphelinin hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirten Budak, "Benim yeğenim sahipsiz değil. Kimse kimsenin çocuğuna bunu yapamaz. Herkes kendi çocuğunu göz önüne getirerek bu konuyu değerlendirsin. Görüntüyü izleyince çok kötü şeyler hissettim. Bu şahsın devletimizin eline geçmesi daha iyi oldu. Bu çocuğun bir ailesi var, gelip bize söyleyebilirdi" dedi.

'CANIM ÇOK YANDI'

Yaşadıklarını anlatan A.B. ise "Sokakta arkadaşlarım torpil patlatıyordu. Ağabey çıktı, arkadaşlarıma vurdu. Ben de korkup, eve kaçtım. Sokaktan bisiklet geçiyordu, onu göremedi. Bisikletle çarpışıp, yere düştü. Ben zili çalarken ayağımdan çekip, yere attı. Canım çok yandı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
