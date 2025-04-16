98 Yaşındaki Şerafettin Polat, Riskli Kalp Pili Ameliyatıyla Hayata Döndü

Erzurum'da yaşayan ve ileri derece kalp yetmezliği nedeniyle nefes darlığı çeken 98 yaşındaki Şerafettin Polat, evlatlarının yüreklendirmesi sonrası ikna olup girdiği riskli ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kentte ikamet eden 7 çocuk babası Şerafettin Polat'a, yaklaşık 1 ay önce nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu sağlık kuruluşlarında, ileri derecede kalp yetmezliği teşhisi konularak yaşından dolayı ameliyat yerine ilaç tedavisi planlandı.

Yürüyemeyen ve nefes zorluğu çeken Polat, rahatsızlığı ilerleyince Erzurum Şehir Hastanesi kardiyoloji kliniğinden Dr. Murat Özmen'e müracaat etti. Tetiklerin ardından hastaya kalp pili ameliyatı önerildi ancak Polat yaşı nedeniyle ameliyatı kabul etmedi.

Çocuklarının yüreklendirip ikna etmesiyle Dr. Özmen ve ekibince ameliyata alınan Polat'a, yaklaşık 2 saat süren ve yaşı gereği literatürde benzeri nadir görülen riskli operasyonla 3 kablolu kalp pili takıldı.

Ameliyat sonrası rahat nefes almaya başlayan ve yeniden adım atan Polat, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Yaşı itibarıyla ameliyat riskliydi"

Dr. Murat Özmen, AA muhabirine, nefes darlığı ve yürüyememe şikayetiyle kendilerine başvuran hastaya yapılan ultrason tetkiklerinde, ileri derecede kalp yetmezliği tespit edildiğini söyledi.

Hastaya yaşından dolayı başka merkezlerde ameliyatın riski olması nedeniyle medikal tedavi başlanıldığını anlatan Özmen, şöyle konuştu:

"Bu tarz hastalara standart olarak kalp yetmezliğine tek kablolu pil öneriliyor fakat biz 3 kablolu, yani kalbe destek amaçlı kalp pilleri takmayı planladık. Yaşı itibarıyla ameliyat riskliydi ama işlemi gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası amcada bir sıkıntı gözükmedi, nefes darlığı düzeldi, yürümeye başladı. Durumu gayet iyi şifayla taburcu ediyoruz. İleri yaşta hastalar için bu tarz ameliyatlar riskli, hastanın masada kalma ihtimali oluyor. Bu riskleri alarak operasyonu gerçekleştirdik. Özellikle bu işlemler hastanemizde ücretsiz olarak sunuluyor. Tek kalp pili yerine 3 kablolu pil taktık. Literatürde yaşı genç hastalar için benzer örnekler var ama ileri yaşta olması nedeniyle literatürde nadir denilecek hasta."

"Ameliyat olmak istemiyordu, ikna ettik"

Kızı Meryem Kurt da ciddi nefes darlığı çeken babasının gece uyumadığı için sürekli huzursuz olduğunu ifade etti.

Babasına yaşından dolayı endoskopi işleminin bile uygun görülmediğini belirten Kurt, "Babam sürekli hastaneye giden biri değil, Özmen hocamıza geldik, ameliyat için yatış verdi. Babam ameliyatı ilk başta istemiyordu, ikna ettik. Ameliyattan sonra babam çok iyi, artık rahat nefes alabiliyor, yemesi içmesi ve uykusu düzeldi, gençleşmiş gibi oldu. Hocamızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Kalp pili takılan Polat ise hastalığı nedeniyle çok sıkıntılar çektiğinden bahsederek, "Ciğerlerim, bağırsaklarım kopuyordu, yatamıyor, nefes allamıyordum. Ameliyattan önce 3 gün ne yemek, ne uykum vardı. Allah yüz bin kere hocamızdan razı olsun, Peygamber Efendimize komşu olsunlar. Hemşireler ve herkesten razıyım. Şimdi sağlığım iyi, nefesimi alıyorum. Allah nasip etti, hastalıktan kurtardık." ifadelerini kullandı.