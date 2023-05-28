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98 yaşındaki kadın sandığa giderek demokrasi örneği sergiledi

98 yaşındaki kadın sandığa giderek demokrasi örneği sergiledi

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da 98 yaşındaki Şükriye Beşkardeş isimli kadın ilerleyen yaşına ve yürüme zorluğuna rağmen sandığa giderek oyunu kullandı. Oy verdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Beşkardeş, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Afyonkarahisar'da 98 yaşındaki Şükriye Beşkardeş isimli kadın ilerleyen yaşına ve yürüme zorluğuna rağmen sandığa giderek oyunu kullandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri çerçevesinde oy verme işlemi devam ediyor. Şemsettin Karahisari Ortaokuluna tekerlekli sandalye ile gelen 98 Şükriye Beşkardeş isimli kadın yakınlarının yardımı ile oyunu kullandı. Oy verdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Beşkardeş, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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