98 Yaşında Vefat Eden Kore Gazisi Hüseyin Kocadurmuş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Adana'nın Feke ilçesinde 98 yaşında hayata veda eden Kore gazisi Hüseyin Kocadurmuş, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Adana'nın Feke ilçesinde 98 yaşında vefat eden Kore gazisi Hüseyin Kocadurmuş'un cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kocadurmuş için Tortulu Mahallesi'ndeki mezarlıkta tören düzenlendi.
Kocadurmuş'un naaşı, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
