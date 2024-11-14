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97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, ilk kez Anıtkabir'i ziyaret etti, Cumhurbaşkanı ile görüştü

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97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, ilk kez Anıtkabir'i ziyaret etti, Cumhurbaşkanı ile görüştü Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden biri olan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, 10 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel davetlisi olarak Ankara'daki Atatürk'ü Anma törenine katıldı.

97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, ilk kez Anıtkabir'i ziyaret etti, Cumhurbaşkanı ile görüştü

TRABZON - Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden biri olan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, 10 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel davetlisi olarak Ankara'daki Atatürk'ü Anma törenine katıldı. Hayatında ilk kez Anıtkabir'e ziyaret eden Gazi Pirağa Uzun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evi için doğalgaz istedi.

Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden biri olan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel davetiyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma törenine katıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet edilmemesi nedeniyle özellikle sosyal medyada destek mesajları alan Kore Gazi Uzun, davet edildiği Ankara'da bir ilki de yaşadı. 4 oğluyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya giden Gazi Pirağa Uzun, Anıtkabir'i ziyaret etti. Duygu dolu anlar yaşayan Kore gazisi, Cumhurbaşkanı'nda ise evine doğalgaz istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evi için doğalgaz istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü için mutlu olduğunu belirten Pirağa Uzun, "Cumhuriyet Bayramı'na beni çağırmadılar ki gideyim. Çağırsalar gidecektim. Hevesim vardı. İki yıldır çağırmadılar. Sonrasında bu olaylar olunca Trabzonspor Başkanı beni aradı, maça davet etti. 98 yaşına kadar evden maçları izliyordum ilk kez stattan izledim. Çok mutlu oldum. Çok hoşuma gitti. Mutlu oldum. Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Bakanlarda yanımdaydı. Cumhurbaşkanına selam verdim. İsteğin var mı diye sordu. Bende doğalgaz istiyorum dedim. Evime doğalgaz istedim. Kömür yaktığımızı söyleyerek iki tane kağıt verdim. Çok mutlu oldum. Bu olaylardan sonra çok güzel geri dönüşler aldım. Allah razı olsun onlardan. Cumhurbaşkanı bize davet etti. Valilik yardımcı oldu. Cumhurbaşkanı ile bizi görüştüler. Anıtkabir ziyareti de benim için çok güzel oldu. Daha önce hiç gitmemiştim. Mutlu oldum. Çocuklarımla beraber gitmek ayrı bir mutluluk verdi. Çok kalabalıktı" dedi.

"Bütün Türkiye babamı ve Kore gazilerimizi yeniden hatırladılar"

Kore gazisi Pirağa Uzun'un oğlu Şerif Uzun ise, bu olayların ardından Türkiye'nin Kore gazilerini yeniden hatırladığını kaydederek, "Bir Kore gazisinin oğlu olmak gerçekten tarifi imkansız olan bir şey. Kendimi o kadar çok şanslı hissediyorum ki. Çok özel hissediyorum. Böyle bir değerin böyle bir koca çınarın oğlu olduğum için. Çünkü Türkiye'de sayıları çok az kaldı ve ben bu özel insanların çocuklarından bir tanesiyim. Bu ayrı gurur verici. Hafta sonu bir Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümünü için Ankara'ya gittiğimizde ve orada anma törenlerine katıldık. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Valilik ve Trabzon Aile Sosyal ve Hizmetler İl Müdürlüğünün katkılarıyla biz oraya gittik. Anıtkabir'de olmak, babamın çok istediği bir Anıtkabir'e gitmek. Orada Anıtkabir'de inanılmaz bir çok sevgi seliyle karşılaştı. Hüznü ve mutluluğu bir arada biz yaşadık. Babamın çok mutlu olduğunu görmek bizzat inanılmaz mutlu etti. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. ve 101. yılında kutlamalarda talihsizlik oldu. Aramayı unuttular, davet etmeyi unuttular ama benim babam çok sağlıklı. Her şeyi biliyor, görüyor, yaşıyor. Her bayramda hazırlanıp bekler. Sesimizi duyurduk. Bütün Türkiye babamı ve Kore gazilerimizi yeniden hatırladılar. En çok mutlu eden de bu oldu. İlk sesini duyan Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan, ona da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Babamın hüznünü duyup hemen duygularını paylaşmak için bizi davet etti. O stadyumda ismini anons ettirdi. O zamanki gözünün parıltılarını görmek, biraz yumuşattı kalbini. Ankara'ya gidişimiz daha da yumuşattı. Şimdi çok mutlu. Çok keyifli" ifadelerini kullandı.

97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, ilk kez Anıtkabir'i ziyaret etti, Cumhurbaşkanı ile görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - Güncel
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