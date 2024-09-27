Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş Depreminin Kurbanı Aileler Adalet Arayışında Gözyaşı Döktü

Kahramanmaraş Depreminin Kurbanı Aileler Adalet Arayışında Gözyaşı Döktü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Adana'da 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur aileler, mahkemenin kararını gözyaşlarıyla karşıladı ve adalet arayışlarının sonuçlandığını ifade ettiler. Aileler, verilen cezanın sorumsuz müteahhitlere örnek olmasını ve adalet mücadelesinin devam edeceğini vurguladılar.

AİLELER KARAR SONRASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün 17'si ağırlaştırılmış, 62 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duruşma sonrası mağdur aileler, kararı gözyaşlarıyla karşıladı.

Şikayetçi avukatı, aynı zamanda enkazda yakınlarını kaybeden Beşir Ekinci, 20 aydır adalet arayışını sürdürdüklerini ve bu yargılamanın emsal bir karar olduğunu kaydetti. Avukat Ekinci, "Bugün nihayet güzel bir sonuç aldık. Bu emsal karar, yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de güvence altına aldı. Deprem şehitlerimizi geri getiremeyecek ama adalet mücadelemizden vazgeçmedik. Bundan sonraki mücadelemiz diğer mağdur aileler için olacak" dedi.

'HUZUR BULDUK'

Alpargün Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden Serpil Karataş, destek olan herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Çok mutluyum. Oğlum ve babası hayatlarını kaybetti. Hayalleri yarım kaldı ama bugün gerçekten adalet olduğunu gördük" dedi.

Selver Küçükcan ise acısının hiç bitmeyeceğini belirterek, "Ama böyle bir kararın çıkması içimizi bir nebze olsun rahatlattı. 20 aydır büyük acı çekiyorduk, şimdi biraz olsun huzur bulduk" diye konuştu.

'SORUMSUZ MÜTEAHHİTLERE ÖRNEK OLSUN'

Emine İnce de bu davanın, tüm sorumsuz müteahhitlere örnek olmasını isterken, depremde yakınlarını kaybeden Ömer Aktay ise "Kızımı ve ailemi kaybettim. Artık acımızı rahatça yaşayabileceğiz. Bu kararı veren herkese teşekkür ederiz. Katillerin bir daha güneş yüzü görmemesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Güvenlik Deprem Güncel Hukuk Adana

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

 2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı! 20 gün sonra defin işlemleri tamamen durabilir

2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı
Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak

2 otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrikaların kurulacağı iller de neredeyse belli
CANLI maç izle! (SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Sivas Başakşehir maçı nereden izlenir? 28 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Koç, Boğa, Balık burcu yorumu! 28 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Sürat kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sürat kargo dağıtım saatleri! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 18. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Son dakika! İsrail Suriye'ye neden saldırdı? Şehit kokusu nedir? Şehit kokusu parfümü olayı ne? Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman? İspanya LaLiga Atletico Madrid- Real Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi? PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: PTT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kargo dağıtım saatleri! Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu! YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri! Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });