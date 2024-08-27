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95 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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İZMİR'in Karaburun ilçesinde 95 yaşındaki Kore Gazisi Recep Çiftçi, yaşamını yitirdi. Çiftçi, bugün askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

İZMİR'in Karaburun ilçesinde 95 yaşındaki Kore Gazisi Recep Çiftçi, yaşamını yitirdi. Çiftçi, bugün askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Ak Parti Urla İlçe Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Feza Çiftçi Konakoğlu'nun babası Kore Gazisi Recep Çiftçi, bugün Karaburun ilçesinde yaşadığı evinde yaşlılığa bağlı sebeplerden hayatını kaybetti. Çiftçi için düzenlenen askeri cenaze törenine, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Urla AK Parti İlçe Başkanı Ömer Tiryaki, gazi arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve CHP Karaburun İlçe Başkanı, aileye sosyal medya hesaplarından baş sağlığı diledi.

Çiftçi'nin cenazesi, Mordoğan Merkez İskele Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Hacılar Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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