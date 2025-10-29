Haberler

95 Yaşındaki Kadın Huzurevine Yerleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 95 yaşındaki Hayriye Ergül, tedavi sonrasında yakınları tarafından alınmadığı için huzurevine götürüldü.

??????? Çorum'da rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan 95 yaşındaki kadın, taburcu edildikten sonra yakınlarının almaya gelmemesi nedeniyle huzurevine götürüldü.

Akkent Mahallesi Akkent 4. Cadde'de ikamet eden Hayriye Ergül'ün rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen yaşlı kadın, yakınlarının hastaneden almaya gelmemesi üzerine polis ekiplerince huzurevine yerleştirildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
PFDK'ya sevk edilen 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu

Bahis oynayan 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.