95 Yaşındaki Kadın Huzurevine Yerleştirildi
Çorum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 95 yaşındaki Hayriye Ergül, tedavi sonrasında yakınları tarafından alınmadığı için huzurevine götürüldü.
Akkent Mahallesi Akkent 4. Cadde'de ikamet eden Hayriye Ergül'ün rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen yaşlı kadın, yakınlarının hastaneden almaya gelmemesi üzerine polis ekiplerince huzurevine yerleştirildi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel