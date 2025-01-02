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95 Yaşındaki Ayakkabı Boyacısı Ahmet Metiner'in 70 Yıllık Meslek Hikayesi

95 Yaşındaki Ayakkabı Boyacısı Ahmet Metiner'in 70 Yıllık Meslek Hikayesi
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 95 yaşındaki Ahmet Metiner, babasından devraldığı ayakkabı boyacılığı mesleğini 70 yıldır sürdürüyor. Yaşına rağmen mesleğine olan sevgisi ve azmiyle örnek olan Metiner, genç kuşakların bu geleneği devam ettirmediğinden yakınıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Ahmet Metiner, babasından devraldığı sandıkla başladığı ayakkabı boyacılığını 70 yıldır sürdürüyor.

Askerliğinin ardından döndüğü ilçede bir süre hamallık yapan Metiner, ayakkabı boyacısı olan babasının ölümü sonrası 25 yaşında bu mesleğe başladı.

Babasından devraldığı sandıkla ilçenin belirli noktalarında ayakkabı boyayan Metiner, yaklaşık 10 yıldır belediyenin kendileri için oluşturduğu Lostra Salonu'nda mesleğini sürdürüyor.

Sabah erken saatlerde geldiği iş yerinde ilerleyen yaşına rağmen mesleğini severek yapan 5 çocuk ve 4 torun sahibi Metiner, AA muhabirine, sağlığı el verdiği sürece ayakkabı boyamaya devam edeceğini söyledi.

Yaşlanmasına rağmen çok sevdiği mesleğini bırakamadığını ifade eden Metiner, son yıllarda ayakkabı boyacılığının yok olmaya yüz tuttuğunu dile getirdi.

Metiner, genç kuşakların mesleğe ilgi göstermediğini anlatarak, "Baba mesleği bu. Babamdan gördüm, ben de boyacı oldum. Allah yatağa yatırmasın, kapılara baktırmasın. Burada benden yaşlısı yok." diye konuştu.

Çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını belirten Metiner, şunları kaydetti:

"Burada daha iyi vakit geçiriyorum. Evde başım ağrıyor. Hoşuma gidiyor burası, bazen müşteri geliyor, arkadaşlarla şakalaşıyoruz, namazımı kılıyorum. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bazı arkadaşlar 'ne geliyorsun buraya' diyor, çalışmak ayıp mı, elim ayağım tuttuğu sürece mesleğimi sürdüreceğim."

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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