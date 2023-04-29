95 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtarı: "Tek amacım diğer kadınlara örnek olmak" Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 dönemdir tek kadın muhtar olarak görev yapan 65 yaşındaki Semra Ersoy, diğer kadınlara örnek oluyor.

95 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtarı: "Tek amacım diğer kadınlara örnek olmak"

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 dönemdir tek kadın muhtar olarak görev yapan 65 yaşındaki Semra Ersoy, diğer kadınlara örnek oluyor. Yer bulamamasından dolayı bir eczanenin deposunda muhtarlık hizmeti veren Ersoy, enerjisini ve zamanını evde oturarak geçirmek istemediğini söyledi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 5 bin nüfusu bulunan Esentepe Mahallesi'nde 8 erkek aday arasında sıyrılarak muhtar olan Semra Ersoy, Vezirköprü ilçesinin tek kadın muhtarı olarak dikkat çekiyor. Semra Ersoy, ilçede yer bulamamasından dolayı bir eczanenin deposunda muhtarlık faaliyetlerini yürütmeye çalışıyor. 15 yıldır ilçenin tek kadın muhtarı olan Semra Ersoy, kadınlara örnek olmak, cesaretlendirmek istediğini belirtti.

"Kadından muhtar olur mu düşünceleriyle bakılıyor"

Muhtar Semra Ersoy, "Vezirköprü'de kadınlara cesaret anlamında aday oldum. Kırsal kesimlerde bilindiği gibi bu tür yaklaşımlara sıcak bakılmıyor. 'Kadından muhtar olur mu?' gibi düşüncelerle bakılıyor. İlk adaylığımda bu yüzden kazanamamıştım. Akabinde tekrar aday oldum. Aşırı derecede mücadele ettim. Enerjimi ve zamanımı mahalleye ayırmak istiyorum. Bu yolu açmak istiyorum. İlk muhtarlığımda okul yoktu. İmara da açılmadığı için arsa yoktu. Vezirköprü'deki hayırseverleri gezdim. Bir tane vatandaşımız sağ olsun ikna oldu. 10 dönümlük bir alana okul yaptık. Hayırseverleri gezmemle oldu. Mahallemin yüz ölçümü geniş. Bu yüzden aradıkları zaman siz gelmeyin diyorum. Neredeyseniz oraya geliyorum diyorum. Mahallemde engelli vatandaşlar var. Onların raporlarını topladım. Ne gerekiyorsa, hakları ne ise ben takip ediyorum. Aileler bilmeyebilirler. Tek amacım diğer kadınlara örnek olmak. Bu yüzden azalarımın 4'ü kadın. Diğer muhtar arkadaşlara da rica ediyorum. Her mahalleden bir tane kadın azanız olsun. Bu yol açılsın. Ben bu görevi yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yüzden geçtiğimiz seçimde 5 tane kadın arkadaşımız diğer mahallelerde aday oldular. Kazanmadılarsa bile benim için bu önemli bir gelişmedir" dedi.

"Önce yadırganıyor sonra hayranlık duyuluyor"

Tekrar aday olacağını söyleyen Semra Ersoy, "Kadınlara cesaret vermek adına bu yola çıktık. Arkamdan gelsinler. 10 sene önce burada motosiklet kullanmaya başladım. Şimdi birçok kadının motosikletle gezdiğini görüyorum. Önce yadırganıyor, sonra hayranlık duyuluyor. Şu enerjimi ve zamanımı evde oturarak geçirmek istemiyorum. Bir dahaki seçimlerde de tekrar aday olacağım" şeklinde konuştu.