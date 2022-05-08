94 YAŞINDAKİ ANNEYE OĞLUNDAN ÇİÇEK, TORUNUNDAN PASTA

KARS'ta yaşayan, 9 çocuğu, 69 torunu ve 3 torununun torunu bulunan 94 yaşındaki Susan Gökalp'in Anneler Günü yakınları tarafından kutlandı.

Kars merkez Küçükyusuf köyünde dünyaya gelen ve eşi öldükten sonra oğlu Hacı Ömer Gökalp ile yaşayan Susan Gökalp'in Anneler Günü çiçek ve pasta kesilerek kutlandı. Susan Gökalp'e oğlu Hacı Ömer çiçek verirken, torunu Abdulsamet de (11) pastayı getirerek üzerinde yanan mumları üfletti. Çocukları ve torunlarından memnun olduğunu ifade eden Susan Gökalp, çok mutlu olduğunu belirtti.

Annesinin hafızasının kuvvetli olduğunu ifade eden Hacı Ömer Gökalp, 'Şimdiki insanlar gece rüya görüyor sabah kalkınca unutuyor ama annemde öyle bir şey yok. Bizim unuttuğumuz bir şey olursa gelip ona soruyoruz, o da söylüyor. Allah yaşlılarımızı ele ayağa düşürmesin. Bizim annemizin sadece bugün Anneler Günü değil, her gün Anneler Günü'dür. Annem benim cennetimdir" dedi.

Çocukları ve onlardan dünyaya gelen torunlarını çok sevdiğini söyleyen Susan Gökalp, "Eşim yıllar önce rahmetli oldu. Evlatlarım onun eksikliğini hiç göstermedi. Namazımı hiç aksatman. Bir kere hacca, iki kerede umreye gittim. İl dışında olan evlatlarıma selam olsun. Anneler Günü'mü kutlayan oğlum ve torunuma teşekkür ediyorum"

Demirören Haber Ajansı / Güncel