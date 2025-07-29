93 Yaşındaki Kore Gazisi Faik Alptekin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ardahan'da 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Faik Alptekin'in cenazesi toprağa verildi.

Yaşadığı Yalova'dan 10 gün önce geldiği memleketi Ardahan'da, merkeze bağlı Yalnızçam Hasköy'deki evinde yaşamını yitiren Alptekin için köy camisinde tören düzenlendi.

Gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu, camiye getirildi. Alptekin'in ailesi ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Alptekin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Sert, Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile gaziler katıldı.